Городские кроссоверы "Москвич 3" появились в каршеринге BelkaCar

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Городские кроссоверы "Москвич 3" появились в BelkaCar. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Машины можно взять в аренду в поминутном и пакетных тарифах. Так, стоимость минуты будет начинаться от 11,6 рубля. Суточная аренда транспорта составит от 2 250 рублей. В Дептрансе отметили, что столичный парк каршеринга является самым большим в мире. В настоящее время там можно найти порядка 30 тысяч автомобилей.

Жители и гости столицы смогут арендовать кроссовер в комплектации "Стандарт" с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с автоматической трансмиссией CVT. Также машина будет оснащена люком с электроприводом, системой запуска двигателя без ключа, датчиком света и климат-контролем.

"В салоне водитель и пассажиры могут воспользоваться мультимедийной системой с сенсорным экраном и возможностью подключения к смартфонам. Для пассажиров на заднем ряду есть подлокотник с двумя подстаканниками, USB-разъемы для зарядки электронных устройств и крепления для детских автокресел", – говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор автозавода "Москвич" Дмитрий Пронин рассказал, что производство передало в таксопарки 150 автомобилей "Москвич 3". На тот момент он заявлял, что предприятие обсуждает с крупными агрегаторами такси и каршеринга тему поставок машин для использования.

Первые 50 автомобилей "Москвич" поступили в парк столичного такси