Эксперт назвал плюсы и минусы использования б/у деталей при ремонте авто по ОСАГО

В Совете Федерации готовятся поправки, по которым для ремонта авто по ОСАГО разрешат применять бывшие в употреблении запчасти. Кроме того, предполагается увеличение сроков таких работ до 45 дней. Замену могут начать с не влияющих на безопасность машины деталей, например с капотов и бамперов. Разбираемся, какие достоинства и недостатки у таких изменений.



Продлить жизнь деталей

Заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев рассказал, что правительство планирует разрешить применять бывшие в употреблении запчасти для ремонта по ОСАГО, а также увеличить сроки работ до 45 дней с установленных сегодня 30. Поправки, регулирующие эти вопросы, в настоящий момент готовят в верхней палате парламента, уточнил он.

По словам заместителя председателя Центробанка Филиппа Габуния, из-за длительных поставок необходимых деталей нередко получается так, что страховщики просто не успевают все починить в отведенный период. Но если сроки выполнения работ действительно увеличат, важно избегать злоупотреблений с их стороны. В частности, чтобы любые ремонтные работы не затягивались до 45 дней.

С другой стороны, с 2022 года участились случаи недобросовестного поведения самих клиентов, отметил Габуния. Они стали чаще обращаться в суд, понимая, что машину не восстановить за 30 дней. Благодаря такой схеме, помимо компенсации фактического ущерба, граждане также получают дополнительные выплаты. Вместе с тем важно, чтобы использование б/у запчастей при ремонте не сказалось на безопасности, рассуждает зампред ЦБ.

По его мнению, вероятно, начать внедрять механизм имеет смысл с деталей, которые чаще прочих приходят в негодность из-за аварий, но при этом не влияют на данный показатель. К таким Габуния отнес капоты, бампера и крылья. В настоящий момент список соответствующих комплектующих готовит Российский союз страховщиков. В РСА уверены, что применение б/у компонентов нужно регламентировать и понять, какие именно можно использовать не единожды.



Вопросы сроков и безопасности

Главным плюсом возможного нововведения является сокращение времени при поиске запчастей для ремонта машин по ОСАГО. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил автоэксперт Константин Лигачев.

"Основной плюс – время, потому что сейчас с запчастями проблема. Поставки отсутствуют либо не очень большие", – объяснил специалист.

При этом, по мнению Лигачева, в использовании б/у комплектующих немало подводных камней. Например, если речь идет о кузовных деталях (бамперах, крыльях и прочих), которые не сильно влияют на ходовые качества авто, их можно повторно пускать в ход, считает эксперт.





Константин Лигачев автоэксперт Но б/у запчасти никогда не бывают надлежащих характеристик. Особенно это важно понимать, если речь идет, например, о тормозных шлангах, о деталях, которые прямо влияют на ходовые качества. Зрительно их изменения не всегда можно увидеть. Поэтому использование б/у деталей потенциально может увеличить число аварий.

Также, по словам специалиста, автовладельцы могут сопротивляться установке неновых запчастей, поскольку непонятно, где и как они эксплуатировались ранее. Вместе с тем увеличение сроков оказания услуги до 45 дней позволит сотрудникам реже срывать дедлайны, продолжает Лигачев. Сейчас в большинстве случаев они нарушаются, заключил он.

