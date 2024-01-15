В Абхазии призвали увеличить штраф за отсутствие автостраховки для россиян

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В Абхазии заявили о необходимости увеличить штраф за отсутствие автостраховки для граждан РФ в восемь раз. С инициативой выступил заместитель главы компании "Гарант-страхование" Ахра Кецба. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Кецба, размер штрафа, предусмотренный на сегодняшний день, не стимулирует приобретать страховку. Так, по мнению эксперта, его необходимо увеличить с 600 до 4–5 тысяч рублей. Кроме того, в случае аварии на дороге обязательная выплата должна повышаться на 1 или 1,5 тысячи рублей, добавил он.

Кецба обратил внимание, что в прошлом году компания застраховала около 90 тысяч транспортных средств с номерами РФ.

Ранее в России поддержали законопроект о запуске краткосрочных договоров ОСАГО от одного дня до трех месяцев. В ЦБ РФ отметили, что для снижения рисков мошенничества, когда, к примеру, ОСАГО покупается сразу после ДТП, необходимо ввести отсрочку начала действия полиса.

Для повышения доступности таких договоров следует предусмотреть их свободную тарификацию, чтобы страховщики могли сами устанавливать понижающий коэффициент по сроку действия защиты, считает регулятор.



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