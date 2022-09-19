В страховой компании объяснили, как ускорить ремонт машины по КАСКО

Фото: Агентство "Москва"/ Кирилл Зыков
Автовладельцам рассказали, как ускорить ремонт транспортного средства по КАСКО. Об этом сообщил эксперт по страхованию Игорь Иванов в интервью радио Sputnik.
По его словам, владельцы авто могут самостоятельно принять решение о том, будут ли они ждать ремонта в дилерском центре или отремонтируют ТС на какой-то другой станции технического обслуживания.
Кроме того, автовладелец может либо согласиться установить в машину аналоги деталей, либо ждать их оригинал в течение некоторого времени. Иванов также уточнил, что владелец может сам начать поиск деталей для своей машины, однако он же будет нести ответственность за их исправность.
"Правда, тут возникают сложности с дилерским центром, потому что он несет ответственность за качество деталей, а в данной ситуации им сложно проверить качество запчастей, которые принес клиент. Но в каких-то ситуациях удается достичь компромисса, и в дилерском центре соглашаются поставить такую деталь. Это, конечно, исключение из правил и так быть не должно", – пояснил эксперт.
Он сообщил, что автовладельцы испытывают трудности при ремонте машин по КАСКО ввиду того, что у дилеров наблюдается дефицит запчастей, в том числе из-за введенных Западом санкций. При этом, как объяснил эксперт, первые месяцы после введения ограничительных мер дилеры работали на запасах, однако они уже достаточно истощились.
"Мы стараемся, чтобы наши клиенты получали именно отремонтированные автомобили, а не выплату деньгами. Это удобнее и выгоднее для всех. Дилеры сейчас предпринимают героические усилия по налаживанию параллельного импорта. Но такие вещи быстро не делаются. По каким-то маркам удается получать запчасти быстрее, а по каким-то сроки ожидания действительно очень большие", – заключил Иванов.
Весной страховые организации планировали запустить продукты с ограниченным набором рисков и франшизой по низким ценам. Отмечалось, что такая мера сделает страховые полисы доступнее на фоне увеличения цен и кризиса.
В страховой компании "МАКС" сообщали, что планируется запустить полис добровольного автострахования с франшизой, которая не будет учитывать ремонт автомобиля при установлении виновника аварии. Уточнялось, что тогда компания оплатит полную сумму возмещения.
В России подорожали полисы КАСКО
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