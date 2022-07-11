В страховой компании назвали самые угоняемые автомобили в Москве

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

В первом полугодии 2022 года в Москве чаще всего угоняли автомобили Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на страховую компанию "АльфаСтрахование".

Проанализировав обращения клиентов по каско, аналитики выявили, что тренд на лидерство по угонам среди корейских автомобилей установится по итогам 2021 года. При этом за прошедшие полгода корейские марки почти полностью вытеснили в этом рейтинге японские.

"Большинство автомобилей – лидеров по частоте угонов – широко распространенные марки и модели, которые вы каждый день видите на дорогах. Поэтому владельцы таких машин все чаще обращаются за страховкой каско", – рассказал директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахование" Александр Харагезов.

В топ-10 самых популярных угоняемых автомобилей оказались Hyundai Creta, Hyundai Palisade, Hyundai Solaris и Hyundai Tucson. Аналогичные показатели зафиксировали и у BMW X7, Kia Sportage, Kia Sorento, Land Rover и Lexus LX.

Последним в этом рейтинге значится автомобиль Toyota Camry.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что цены на автомобили в России не вырастут, поскольку сегодня на рынке наблюдается диспропорция – китайскую машину можно приобрести по цене BMW X6 в Германии. Он также отметил, что в России пока не налажено производство автомобилей и это не произойдет в ближайшее время.

