Эксперт оценил возможность снижения цен на автомобили в России

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Цены на автомобили в России не вырастут, поскольку сегодня на рынке наблюдается диспропорция – китайскую машину можно приобрести по цене BMW X6 в Германии, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он также отметил, что в России пока не налажено производство автомобилей и это не произойдет в ближайшее время. Ситуацию, по словам специалиста, может исправить только импорт. При этом Шапарин отметил, что в мае было продано на 85% машин меньше, чем в прошлом году.

"Цены не снизятся, потому что дефицит уже минимум 800 тысяч автомобилей по этому году, а у нас рынок 1,5 миллиона. Следовательно, будем наблюдать ситуацию плачевную: торговать дилерским центрам будет нечем", – рассказал Шапарин радио КП.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что цены на автомобили в России будут постепенно снижаться в течение года. По словам министра, ситуация в данной сфере стабилизируется. Он подчеркнул, что предпосылки к резким скачкам стоимости отсутствуют.

