Автоэксперты рассказали о поставках и ценах на иномарки

Десятки тысяч новых иномарок простаивают на складах в Подмосковье, ведь спрос на машины резко упал. Дилеры закупили множество иномарок по старому курсу – по 80 рублей за доллар. А люди не стали покупать автомобили, стоимость которых поднялась в цене. При этом в России поставки автомобилей уменьшились.

Ждать ли масштабных автораспродаж? Что дальше, по мнению экспертов, будет происходить с рынком машин? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.