Москва 24 в рубрике "Джарит лето" рассказала о столичной температуре к этому часу

Москва 24 запустила новую рубрику "Джарит лето". В ней телеканал рассказывает, сколько градусов в городе в данный момент.

Отмечается, что 4 июля станет очередным жарким днем в Московском регионе. Так, термометры могут достичь отметки в 32 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.