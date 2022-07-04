Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 4 июля, в столичном регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве 30...32 градусов, по области – 28...33 градусов. Ветер северный 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 35%", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что вернется аномально жаркая погода с температурой воздуха выше климатической нормы почти на 6–7 градусов. Высоким будет ультрафиолетовый индекс, выраженным – дефицит кислорода в приземном воздухе.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что температура воздуха в Москве опустится к концу недели. По словам специалиста, во вторую половину недели будет переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура в четверг, 7 июля, днем – 24–29 градусов, ночью – 13–18 градусов.

Кроме того, с пятницы по воскресенье, по предварительным прогнозам, ожидается 21–26 градусов днем и 12–17 градусов – ночью.

В Минздраве дали советы по сохранению здоровья в жару. Так, по словам главного внештатного специалиста по терапии и общей практике министерства здравоохранения РФ Оксаны Драпкиной, при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, а также ограничивать сильную физическую нагрузку.

Важно также, как отметила эксперт, пить больше воды. Ее количество нужно увеличить в два раза. Не стоит пить в жару газированные напитки и сладкие соки.

