Жителям Москвы рассказали о погоде в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура в столице в июле превысит климатическую норму на 1–1,5 градуса, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

"Что касается осадков, то их, наиболее вероятно, в этом месяце в Москве будет меньше нормы. Если норма составляет порядка 86–90 мм, то в этом июле количество осадков не превысит 60 мм, то есть оно будет недостаточным", – сообщила она РИА Новости.

По словам метеоролога, кратковременные дожди в Москве ожидаются со вторника, 5 июля.

Ранее москвичам пообещали до 30 градусов в воскресенье, 3 июля. Кроме того, в этот день в столичном регионе с 10:00 до 18:00 будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Также жителей столицы предупредили о высоком ультрафиолетовом индексе днем. В связи с высокими температурами горожанам посоветовали защищать открытые участки тела с помощью солнцезащитного средства и выбирать легкую одежду из натуральных тканей.

