До 30 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До 30 градусов ожидается в Москве и области в воскресенье, 3 июля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"В Москве аномалии температур достигают 4-6 градусов, столбик термометра стремится вновь к тридцатиградусной отметке. Малооблачно, ветер слабый, кислородный режим понижен", – говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальная температура воздуха в Москве может составить 30–32 градуса, в Подмосковье – 28–33. Ветер будет в столичном регионе северо-западный, 5–10 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье, 3 июля, с 10:00 до 18:00 будет действовать в Московском регионе оранжевый уровень погодной опасности. Также жителей столицы предупредили о высоком ультрафиолетовом индексе днем.

В связи с высокими температурами горожанам посоветовали защищать открытые участки тела с помощью солнцезащитного средства и выбирать легкую одежду из натуральных тканей.

"При головокружении и признаках общей слабости следует положить под язык таблетку валидола, с собой всегда иметь лекарства и емкость с питьевой водой", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что температура воды в столичных водоемах дошла до плюс 24 градусов. Еще теплее вода стала в московских бассейнах под открытым небом: там температура доходит до 29 градусов.

Московские спасатели к летнему сезону подготовили 13 зон отдыха с купанием. Перед купальным сезоном водолазы обследовали и очистили дно всех водоемов в зонах отдыха города. К предыдущим местам, предусматривающим отдых на воде, среди которых – озеро Мещерское, Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3, Тропарево и другие, также добавились Головинские пруды.

