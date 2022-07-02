Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вода в реках столицы и Московской области прогрелась до 24 градусов, сообщила специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

"Температура воды в реках столичного региона составляет 20-24 градуса", – приводит слова Макаровой РИА Новости.

Она отметила, что в настоящее время уровень воды в реках столичного региона России снижается. По словам специалиста, снижение уровня воды сохранится в ближайшие трое суток.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха на выходных в столице днем будет достигать от 26 до 31 градуса тепла, а в ночные часы – 15–20 градусов. Метеоролог также допустил небольшой кратковременный дождь в данный период, однако большинство жителей столицы его не заметят.

