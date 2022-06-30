Синоптик рассказал о возвращении в Москву тропической жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Температура воздуха на выходных в столице днем будет достигать от 26 до 31 градуса тепла, а в ночные часы – 15–20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Важно отметить, что не только дневные температуры повышаются, но и ночные. Уже в ночь на воскресенье температура будет выше 15 градусов минимальная, а во вторник – приближаться к 20 градусам. Это тропический режим погоды, когда и днем, и ночью такие высокие температуры. Он сложен для жителей умеренных широт", – рассказал синоптик ТАСС.

Метеоролог также допустил небольшой кратковременный дождь в данный период, однако большинство жителей столицы его не заметят.

Вильфанд уточнил, воздух в Москве в четверг и пятницу прогреется до 25–28 градусов.

Ранее синоптик сообщил, что с четверга, 30 июня, в Москве и Московской области прогнозируется повышенный уровень пожарной опасности из-за сильной жары.

Вильфанд отметил, что уровень пожарной опасности был повышен до четвертого впервые в 2022 году, однако, по его словам, он не является чрезвычайным.

