Вода в столичных водоемах прогрелась до 24 градусов

Температура воды в столичных водоёмах дошла до плюс 24 градусов. Еще теплее вода в московских бассейнах под открытым небом: там температура доходит до 29 градусов.

Подробнее о столичных зонах отдыха у воды – в эфире телеканала Москва 24.

