Жительница Швеции в 103 года побила мировой рекорд по прыжкам с парашютом

Фото: bfmtv.com

103-летняя жительница Швеции Рут Ларссон стала самым старым человеком, совершившим прыжок с парашютом в тандеме. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Женщина установила мировой рекорд, совершив прыжок в городе Мутале в 240 километрах юго-западнее Стокгольма. Успешно приземлившись, Ларссон призналась, что осталась довольна полетом.

"Было здорово сделать это, я давно об этом думала. Все прошло по плану", – заявила она.

Ранее 112-летний венесуэлец Хуан Винсенте Мора стал самым старым мужчиной в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Звание он получил за несколько дней до 113-летия. Мора родился 27 мая 1909 года, у него 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.