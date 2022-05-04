Бразилец установил мировой рекорд, проработав в одной компании 84 года

Фото: youtube/Raimundo – Estado de Excelência

Продолжающий работать 100-летний житель Бразилии Уолтер Ортманн установил мировой рекорд по длительности трудовой деятельности в одной компании. Он не менял место работы на протяжении 84 лет. Об этом сообщает UPI.

Столетний юбилей Ортманн отпраздновал 19 апреля. Праздник отметился еще одним знаковым событием: бразильца включили в Книгу рекордов Гиннесса как человека с самой продолжительной карьерой.

Известно, что долгожитель устроился работать в текстильную компанию ReneauxView 17 января 1938 года. В тот момент Ортманну было 15 лет. С тех пор он ни разу не менял место работы.

В интервью журналистам бразилец рассказал, что чувствует себя прекрасно и до сих пор водит автомобиль. Он также раскрыл секрет своего долголетия.

"Я ничего не планирую. Меня волнует только то, что завтра я снова проснусь, сделаю зарядку и отправлюсь на работу. Нужно жить настоящим, а не прошлым или будущим", – убежден Ортманн.

Ранее 101-летний гражданин США Тим Тэнджмен назвал причины своего долголетия. Он заявил, что достичь такого возраста ему помогла любимая спортивная игра – боулинг. Американский долгожитель рассказал, что несколько раз в неделю участвует в соревнованиях среди пожилых, где является старейшим игроком. Примечательно, что Тэнджмен до сих пор стабильно оказывается в середине таблицы. Каждый раз он старается выбить как можно больше очков.