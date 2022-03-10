101-летний американец назвал причины своего долголетия

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101-летний гражданин США Тим Тэнджмен объяснил, что помогло ему дожить до такого возраста. Об этом сообщает Life.ru.

По мнению долгожителя из города Меканиксберг, достичь такого возраста ему помогла любимая спортивная игра – боулинг. Он рассказал, что несколько раз в неделю участвует в соревнованиях среди пожилых, где является старейшим игроком.

Сейчас по результатам турнира Тэнджмен находится не на последнем месте.

"Я стараюсь держаться в середине таблицы, но хочу выбивать побольше очков", – сообщил пенсионер.

Тэнджмен начал заниматься боулингом вместе с друзьями в далеком прошлом. По мнению Дебби Сика, играющей в одной команде с долгожителем, было бы неправильно бросать любимое занятие. Как она считает, боулинг помогает 101-летнему игроку держать форму.

Другой товарищ по команде Дин Трипп заявил, что Тэнджмен является для него примером.

На соревнованиях в начале 2022 года долгожитель выбил 267 кеглей. Теперь местный телеканал намерен закрепить достижения пенсионера в национальной книге рекордов.

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