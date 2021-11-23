Скончался старейший человек на планете

Фото: facebook.com/City-Government-of-Kabankalan-102886948829114
Старейший человек в мире Франциска Сусано скончалась на 125-м году жизни. О смерти долгожительницы сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.
"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", – говорится в публикации.
О причинах смерти женщины не сообщается. По данным местного управления здравоохранения, никаких симптомов вирусного заболевания у долгожительницы не было зафиксировано.
Уточняется, что статус Франциски Сусано как старейшего человека в мире официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса.
Ранее ученые выяснили, как некоторым людям удается прожить более 100 лет. Специалисты изучили микробиомы в кале 160 японцев, средний возраст которых достигал 107 лет.
Они выяснили, что долгожители не так восприимчивы к возрастным хроническим заболеваниям. Это позволяет им легче пережить инфекционные заболевания. Все дело в уникальных микробиомах в пищеварительной системе, которые защищают от бактериальных инфекций.
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