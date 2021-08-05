Ученые раскрыли секрет долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ученые выяснили, как некоторым людям удается прожить более 100 лет, сообщает News.ru.

Специалисты изучили микробиомы в кале 160 японцев, средний возраст которых достигал 107 лет. Они выяснили, что долгожители не так восприимчивы к возрастным хроническим заболеваниям. Это позволяет им легче пережить инфекционные заболевания. Все дело в уникальных микробиомах в пищеварительной системе, которые защищают от бактериальных инфекций.

Помимо этого, ученые обнаружили, что по сравнению с людьми в возрасте от 85 до 89 лет и от 21 до 55 лет долгожители обладали более высоким уровнем определенных видов бактерий, производящих вторичные желчные кислоты. Они помогают человеку защитить организм от опасных патогенов.

Ранее сообщалось, что врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что кисломолочные продукты, перепелиные яйца, а также грецкие орехи могут продлить жизнь человека. Ее соведущий Дмитрий Шубин отметил, что перепелиные яйца содержат в себе холин, способствующий сохранению рассудка даже в преклонном возрасте.

Положительное влияние на иммунитет и пищеварительную систему оказывают кисломолочные продукты, в которых содержится много полезных бактерий. По словам Малышевой, употребление в пищу грецких орехов также способствует долголетию. Они богаты антиоксидантами, замедляющими старение клеток человеческого организма.