Российские биологи выяснили, как продлить жизнь с помощью правильного питания

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Ученые МГУ совместно с воронежскими коллегами установили, как правильное питание влияет на продолжительность жизни. Специалисты выяснили, что ограничение калорийности позволяет сдержать негативные последствия старения. Об этом сообщает "Газета.ру".

Биологи из МГУ и Воронежского государственного университета занялись поисками способа, позволяющего замедлить процесс накопления поломок в митохондриях – "энергетических станциях" клеток, чье повреждение считается главной причиной ухудшения здоровья в пожилом возрасте.

Исследователи выдвинули предположение, что сократить количество нарушений работы митохондрий может ограничение питания. Для проверки этой теории ученые разделили на две группы пожилых крыс: одних кормили без ограничений, а для других составили строгий рацион.

"Через два месяца диеты мы измерили в их органах количество "поломок" в митохондриях и оценили некоторые параметры их функционирования. Удивительно, но даже такая непродолжительная по срокам диета серьезным образом замедлила негативные процессы старения как в мозге, так в некоторых других органах, в частности почках", – рассказали ученые.

В результате исследователи заключили, что даже небольшое ограничение количества потребляемой пищи может положительно сказаться на работе внутренних органов. Диета позволяет запустить в организме механизмы очищения клеток от накопившихся поврежденных компонентов и улучшить состояние всего организма.

Ранее ученые из Университета Лестера нашли способ замедлить старение с помощью ходьбы. В ходе изучения данных 400 британцев они выявили связь между темпом ходьбы и генетическим маркером биологического старения. Так, быстрая ходьба защищает теломеры на кончиках хромосом от повреждения и укорачивания.