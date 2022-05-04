Российские биологи выяснили, как продлить жизнь с помощью правильного питания

Фото: depositphotos/Preto_perola
Ученые МГУ совместно с воронежскими коллегами установили, как правильное питание влияет на продолжительность жизни. Специалисты выяснили, что ограничение калорийности позволяет сдержать негативные последствия старения. Об этом сообщает "Газета.ру".
Биологи из МГУ и Воронежского государственного университета занялись поисками способа, позволяющего замедлить процесс накопления поломок в митохондриях – "энергетических станциях" клеток, чье повреждение считается главной причиной ухудшения здоровья в пожилом возрасте.
Исследователи выдвинули предположение, что сократить количество нарушений работы митохондрий может ограничение питания. Для проверки этой теории ученые разделили на две группы пожилых крыс: одних кормили без ограничений, а для других составили строгий рацион.
"Через два месяца диеты мы измерили в их органах количество "поломок" в митохондриях и оценили некоторые параметры их функционирования. Удивительно, но даже такая непродолжительная по срокам диета серьезным образом замедлила негативные процессы старения как в мозге, так в некоторых других органах, в частности почках", – рассказали ученые.
В результате исследователи заключили, что даже небольшое ограничение количества потребляемой пищи может положительно сказаться на работе внутренних органов. Диета позволяет запустить в организме механизмы очищения клеток от накопившихся поврежденных компонентов и улучшить состояние всего организма.
Ранее ученые из Университета Лестера нашли способ замедлить старение с помощью ходьбы. В ходе изучения данных 400 британцев они выявили связь между темпом ходьбы и генетическим маркером биологического старения. Так, быстрая ходьба защищает теломеры на кончиках хромосом от повреждения и укорачивания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: