Диетолог рассказала о пяти способах сделать кофе полезнее

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 посоветовала добавлять в кофе яйцо, дольку лимона, куркуму, черный перец или гриб чагу, чтобы сделать напиток полезнее.
По словам специалиста, яйцо – это полноценный прием пищи. В нем содержится белок и правильные жиры. Поэтому кофе с добавлением яйца может стать вариантом завтрака, который не только взбодрит, но и придаст сил для выполнения каких-либо сложных задач.
В кофе можно добавлять и куркуму, продолжает Марина Макиша. Многочисленные исследования показали, что вещество куркумин, содержащееся в этой специи, является очень важным и активным антиоксидантом, который защищает многие органы нашего тела, в частности сосуды, и предотвращает развитие атеросклероза.
"Есть еще исследования, которые показали, что куркумин обладает противораковой активностью. И прежде всего снижает риск развития рака печени. Это очень актуально, потому что многие сейчас принимают различные лекарства, препараты, нагрузка на печень большая. И кофе, и куркумин помогают бороться с такими серьезными заболеваниями", – сказала специалист в интервью программе "Доктор 24".
Гриб чага тоже содержит много антиоксидантов, отмечает эксперт. Поэтому диетолог также рекомендует добавлять его в кофе.
Также можно пить кофе с лимоном, говорит врач. "Мы будем получать двойную пользу. Потому что, с одной стороны, лимон содержит флавоноиды, которые являются нейропротектором и защищают клетки головного мозга от преждевременного старения, развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. И кофеин, и антиоксиданты, которые содержатся в кофе, тоже обладают таким же свойством. Поэтому для мозга кофе с лимоном будет хорошо", – отмечает специалист.
Кроме того, кофе, так же как и лимонный сок, стимулирует выработку пищеварительных ферментов, продолжает Марина Макиша. Поэтому его можно пить после обеда, чтоб улучшить пищеварение.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рекомендовала не пить кофе в сочетании с алкоголем и шоколадом. Из-за этого у человека может возникнуть чувство изжоги, жжения и заброс желудочного содержимого в пищевод, предупредила она.
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