В Минздраве рассказали, можно ли пить кофе пожилым

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Главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала Москве 24, что кофе в пожилом возрасте можно употреблять даже при гипертонии.





Ольга Ткачева главный внештатный специалист – гериатр Минздрава Можно несколько чашек кофе в день, никаких противопоказаний нет. Гипертония не является противопоказанием для приема кофе. Любую гипертонию можно очень эффективно лечить, назначая медикаментозную терапию. Для гипертонии гораздо важнее ограничить соль и контролировать вес. Ее надо ограничить до 5 граммов в день и даже можно меньше, а кофе не противопоказано.

Вместе с тем Ткачева призвала людей в возрасте воздержаться от сладких напитков и алкоголя. Последний, по ее словам, при чрезмерном употреблении приводит к изменению вегетативной нервной системы, повышению давления и высокой частоте сердечных сокращений.

"Избыток алкоголя может вредить ткани сердца и ткани печени, поэтому это не самый лучший напиток, тем более для пожилого человека. Особенно если у него уже есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистые заболевания", – отмечает гериатр.





Ольга Ткачева главный внештатный специалист – гериатр Минздрава В любом возрасте, не только в пожилом, напитки, которые содержат легкоусвояемые углеводы, простые углеводы, лимонады, сладкую воду употреблять нужно с осторожностью. Все это не полезно, потому что риск сахарного диабета возрастает.

Ранее врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова порекомендовала пожилым гражданам ограничить употребление мясных бульонов. Это связано с тем, что активность пищеварительных ферментов у людей в возрасте снижается. Кроме того, к прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний может привести и злоупотребление жирным мясом.

