Диетолог предупредила о вреде мясного бульона для пожилых людей

Фото: depositphotos/lola19
Пожилым людям рекомендуется ограничить употребление мясных бульонов в связи со снижением активности пищеварительных ферментов, рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.
Она пояснила, что при варке в мясной бульон переходят пуриновые основания, которые могут привести к развитию подагры. Денисова отметила, что предпочтение стоит отдавать нежирным видам мяса и птице.
"Злоупотребление жирным мясом может привести к прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказала диетолог Агентству "Москва".
При этом врач посоветовала пожилым людям не отказываться от мяса полностью. Дефицит может привести к снижению регенерационных процессов, интоксикации, ухудшению функций печени и поджелудочной железы, а также спровоцировать преждевременное старение.
Денисова подчеркнула, что из-за дефицита белка также может нарушиться работа сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и мочеполовой систем. Диетолог напомнила, что мясо является источником железа, цинка, витаминов группы В.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление грейпфрута, а также соленого, сладкого и зелени может быть смертельно опасно для пожилых людей. По словам специалиста, грейпфрут и грейпфрутовый сок противопоказаны при приеме гипотензивных и некоторых других препаратов, которые часто пьют пожилые люди.
По словам специалиста, в печенье и кондитерских изделиях содержатся трансжиры, которые смогут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Поэтому пожилым людям лучше не злоупотреблять этими продуктами.
"Доктор 24": мифы о супах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: