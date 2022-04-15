Диетолог предупредила о вреде мясного бульона для пожилых людей

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Пожилым людям рекомендуется ограничить употребление мясных бульонов в связи со снижением активности пищеварительных ферментов, рассказала врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

Она пояснила, что при варке в мясной бульон переходят пуриновые основания, которые могут привести к развитию подагры. Денисова отметила, что предпочтение стоит отдавать нежирным видам мяса и птице.

"Злоупотребление жирным мясом может привести к прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний", – рассказала диетолог Агентству "Москва".

При этом врач посоветовала пожилым людям не отказываться от мяса полностью. Дефицит может привести к снижению регенерационных процессов, интоксикации, ухудшению функций печени и поджелудочной железы, а также спровоцировать преждевременное старение.

Денисова подчеркнула, что из-за дефицита белка также может нарушиться работа сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и мочеполовой систем. Диетолог напомнила, что мясо является источником железа, цинка, витаминов группы В.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление грейпфрута, а также соленого, сладкого и зелени может быть смертельно опасно для пожилых людей. По словам специалиста, грейпфрут и грейпфрутовый сок противопоказаны при приеме гипотензивных и некоторых других препаратов, которые часто пьют пожилые люди.

По словам специалиста, в печенье и кондитерских изделиях содержатся трансжиры, которые смогут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Поэтому пожилым людям лучше не злоупотреблять этими продуктами.

