Диетолог объяснила, когда необходимо есть суп

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, что суп хорошо насыщает, однако есть его каждый день совсем необязательно. Об этом сообщает "Газета.ру".
Эксперт уточнила, что в одной порции супа достаточно меньше белка и других полезных веществ, чем в блюде с мясом и овощами, при этом чувство сытости после тарелки супа быстро исчезает.
"Если рацион человека сбалансирован и сформирован более-менее правильно, то можно обойтись без супа. С его исчезновением из меню организм ничего не потеряет", – отметила специалист.
По словам диетолога, иногда суп может быть полезен на постоянной основе, например после хирургических вмешательств.
"Для ослабленного организма (обычно во время болезни плохой аппетит) густой суп и бульон – весьма хороший способ настроиться на нормальную пищу", – объяснила эксперт.
Ранее врач-диетолог, нефролог Анна Коробкина отмечала, что суп необязательно есть в обед, а полный отказ от него не приведет к каким-либо заболеваниям. По ее словам, провоцирует появление язвы не отказ от супа, а бактерия Helicobacter pylori.
Более того, супы даже могут быть вредны и вызывать изжогу при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
"Доктор 24": мифы о супах
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