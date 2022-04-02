Диетолог рассказала, кому не нужно есть супы

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Суп необязательно есть в обед, а полный отказ от него не приведет к каким-либо заболеваниям, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нефролог Анна Коробкина.
По ее словам, провоцирует появление язвы не отказ от супа, а бактерия Helicobacter pylori. Более того, супы даже могут быть вредны и вызывать изжогу при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. "Происходит это потому, что в супах много экстрактивных веществ, они сами по себе повышают выработку пищеварительных соков", – отметила врач в интервью программе "Доктор 24".
Один из мифов заключается в том, что супы помогают похудеть. Но диетолог считает иначе. "Супы – это вода с жиром, какая-то переваренная клетчатка в виде овощей, чуть-чуть белка. При этом человек поел суп и через какое-то время уже снова ощутил голод. Не так уж много там питательных веществ, чтобы насытиться, плюс все это быстро переваривается", – пояснила Коробкина.
Однако если же отказаться от супа совсем нельзя, можно выбрать гаспачо, хоть он и не поможет снизить вес. "Человек съест, например, суп, который содержит 110 калорий. Плюс, он съест салат – это обязательное условие в обед, потом – еще что-то белковое, тем самым наконец насытится", – сказала специалист.
Кроме того, употреблять суп необязательно именно в обед. "Нигде в мире такого нет. Можно съесть суп и на ужин", – добавила Коробкина.
Сливать же первый бульон при приготовлении супа действительно полезно, это не миф, уточнила диетолог. "Мы не знаем о чистоте мяса – в частности, например, курицы, из которой варится бульон. С первым бульоном уйдет и большая часть жира, и экстрактивные вещества, пурины (мы их частично потеряем, но не полностью). И антибиотики, радионуклиды, нитраты, чем могли кормить эту курочку", – объяснила врач.
Коробкина добавила, что тот же куриный бульон действительно может быть полезен при болезни. "Его будет посильно съесть каждому при плохом самочувствии, получить какую-то питательную и энергетическую ценность. Еще там содержится аминокислота цистеин: во время простуды она помогает разжижать мокроту, выводить ее из бронхов и восстанавливать силы в целом", – сказала эксперт.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предупредила, что употребление слишком горячей пищи и напитков может стать причиной развития кандидоза пищевода и рака. По словам эксперта, температура еды должна быть не более 55 градусов, чтобы не обжигать слизистую.
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