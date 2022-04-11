Диетолог рассказала о смертельно опасных продуктах для пожилых

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление грейпфрута, а также соленого, сладкого и зелени может быть смертельно опасно для пожилых людей.

По словам специалиста, грейпфрут и грейпфрутовый сок противопоказаны при приеме гипотензивных и некоторых других препаратов, которые часто пьют пожилые люди. "Человек может получить нежелательный эффект вплоть до развития сердечной недостаточности", – объясняет Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог У пожилых обычно бывает гипертония. Соответственно, очень соленые продукты могут вызвать гипертонический криз, и это крайне опасно. Может быть инфаркт, инсульт и летальный исход.

В печенье и кондитерских изделиях содержатся трансжиры, которые смогут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Поэтому пожилым людям лучше не злоупотреблять этими продуктами, говорит врач. Кроме того, сладости могут привести к сахарному диабету, напомнила эксперт.

Людям старшего возраста также нужно с осторожностью есть зелень, продолжает диетолог. "Витамин К, которого в зелени много, например в петрушке, может увеличить свертываемость крови и способствовать образованию тромбов, что очень опасно для пожилых, особенно для тех, кто болеет коронавирусом", – отмечает специалист.

Исключение из рациона продуктов животного происхождения, например при диете или во время поста, тоже может быть опасным для пожилых, добавляет Соломатина. Дело в том, что отказ от мяса способен привести к дефициту витамина B12 в организме. "Идет нарушение со стороны нервной системы. Может быть нарушение координации. Человек резко повернулся, пошатнулся и может упасть, получить серьезные травмы", – заключила врач.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша порекомендовала в весенний сезон людям пожилого возраста употреблять пищу, содержащую витамины D, C, группы B, магний и йод. Это будет способствовать исключению риска авитаминоза, подчеркнула эксперт.