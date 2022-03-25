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Врач предупредила о смертельной опасности чая

"Со знаком минус": диетолог рассказала, чем опасен чай
обществоэксклюзив

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Kalaene

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что употребление горячего чая может привести к раку пищевода. Эксперт напомнила, что на Руси пользовались блюдцем, наливая туда жидкость, чтобы она остыла.

"Сегодня люди пьют горячий чай прямо из чашки, постоянно обжигая слизистую полости рта. И для того чтобы не было дискомфорта при обжигании, они проглатывают горячую жидкость, травмируя слизистую пищевода изо дня в день", – говорит диетолог.

По словам Королевой, если постоянно обжигать слизистую горячими напитками, то это может спровоцировать развитие онкологического заболевания.

Да, регенерация идет достаточно быстро, но всегда со знаком минус. Потому как полная регенерация невозможна при частом травмировании, частых ожогах слизистой пищевода. Употребление горячих напитков и еды может привести к атрофии слизистой, нарушению кровообращения и запуску онкопроблем.
Маргарита Королева
врач-диетолог, доктор медицинских наук

"Об этом в свое время говорил институт рака в США. И рекомендации ВОЗ имели в своем списке как раз отказ от горячих напитков и пищи с целью профилактики заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, пищевода в частности", – подчеркивает врач.

Эксперт рекомендует пить чай, температура которого примерно равна внутренней среде организма. "Это приблизительно 37–37,5 градуса. До 38 градусов, не больше", – заключила Королева.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о риске истощения сердечной мышцы в случае, если человек ежедневно злоупотребляет кофе. Помимо того, напиток обладает свойством выводить микро- и макроэлементы из организма, в частности калий, что тоже нужно учитывать, считает специалист. По мнению врача, здоровью не навредят одна-две чашки кофе в день.

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