Врач предупредила о смертельной опасности чая

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что употребление горячего чая может привести к раку пищевода. Эксперт напомнила, что на Руси пользовались блюдцем, наливая туда жидкость, чтобы она остыла.
"Сегодня люди пьют горячий чай прямо из чашки, постоянно обжигая слизистую полости рта. И для того чтобы не было дискомфорта при обжигании, они проглатывают горячую жидкость, травмируя слизистую пищевода изо дня в день", – говорит диетолог.
По словам Королевой, если постоянно обжигать слизистую горячими напитками, то это может спровоцировать развитие онкологического заболевания.
"Об этом в свое время говорил институт рака в США. И рекомендации ВОЗ имели в своем списке как раз отказ от горячих напитков и пищи с целью профилактики заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, пищевода в частности", – подчеркивает врач.
Эксперт рекомендует пить чай, температура которого примерно равна внутренней среде организма. "Это приблизительно 37–37,5 градуса. До 38 градусов, не больше", – заключила Королева.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о риске истощения сердечной мышцы в случае, если человек ежедневно злоупотребляет кофе. Помимо того, напиток обладает свойством выводить микро- и макроэлементы из организма, в частности калий, что тоже нужно учитывать, считает специалист. По мнению врача, здоровью не навредят одна-две чашки кофе в день.
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