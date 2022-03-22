Врач назвал причины развития рака яичников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Онкогинеколог Илья Карев рассказал, что с раком яичников чаще встречаются женщины старше 45 лет на фоне менопаузы. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Причинами болезни, по словам врача, являются гормональные нарушения, раннее начало менопаузы или позднее начало менструаций, давние кисты яичников, прием неверно подобранных оральных контрацептивов, а также неблагоприятные факторы окружающей среды.
"В большинстве случаев рак яичников на ранних стадиях развивается бессимптомно. Его легко не заметить или перепутать с другими гинекологическими заболеваниями", – предупредил Карев.
Первым симптомом могут быть изменения менструального цикла, в том числе изменение объема и характера выделений. Позднее могут проявляться не сильные тянущие боли внизу живота и в пояснице, увеличение живота в объеме, частые позывы к мочеиспусканию, расстройство стула, а также резкая потеря или набор веса без видимых причин.
"На последних стадиях заболевание проявляет себя уже сильными болями в области брюшной полости, маточными кровотечениями, сбоем гормонального фона, когда женщина может приобретать мужские очертания, у нее ломается голос, повышается оволосенение", – добавил эксперт.
Карев рекомендовал женщинам проходить осмотр у гинеколога не реже чем один раз в полгода. Он отметил, что регулярные осмотры позволяют раньше выявить патологии и начать лечение.
Ранее врач-онколог Валерий Егиев рассказал, что симптоматика опухоли в районе поджелудочной железы очень похожа на диабет, язву желудка или различные болезни желчного пузыря. По его словам, фактором риска может быть наследственность и генетическая предрасположенность.
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