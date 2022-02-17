Ученые создали материал из тропических растений для терапии рака

Фото: depositphotos/ AndrewLozovyi
Ученые НИТУ "МИСиС" при поддержке зарубежных коллег синтезировали материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. Об этом сообщается в журнале Materials Chemistry and Physics.
Специалисты разработали технологию получения наностержней оксида цинка. Этот материал лишен токсичных свойств, но для него характерны высокие показатели фотокаталитической активности и антиоксидантные свойства.
Синтез материала был произведен за счет фитохимических соединений, полученных из экстракта листьев манилкары – это растение распространено в тропических лесах. Как рассказал инженер кафедры Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС" Евгений Колесников, этот метод является более экологичным.
Экстракт подготовили из молодых листьев манилкары, собранных в тропических лесах Андаманских и Никобарских островов Индии.
"Мы использовали этот экстракт в качестве стабилизатора при синтезе наностержней оксида цинка, где он выступал как окислительно-восстановительный агент при разложении ацетата. В результате нам удалось разработать альтернативный способ получения противораковых и антибактериальных препаратов", – объяснил ученый.
Специалисты НИТУ "МИСиС" планируют в дальнейшем развивать метод синтеза наноматериалов для биомедицинского применения в рамках программы "Приоритет-2030".
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова ранее назвала способ существенно снизить риск развития онкозаболевания. В данном случае она посоветовала обратиться к здоровому образу жизни, а именно к занятиям спортом вместе с диетическим питанием.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: