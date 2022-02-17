Ученые создали материал из тропических растений для терапии рака

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Ученые НИТУ "МИСиС" при поддержке зарубежных коллег синтезировали материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. Об этом сообщается в журнале Materials Chemistry and Physics.

Специалисты разработали технологию получения наностержней оксида цинка. Этот материал лишен токсичных свойств, но для него характерны высокие показатели фотокаталитической активности и антиоксидантные свойства.

Синтез материала был произведен за счет фитохимических соединений, полученных из экстракта листьев манилкары – это растение распространено в тропических лесах. Как рассказал инженер кафедры Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ "МИСиС" Евгений Колесников, этот метод является более экологичным.

Экстракт подготовили из молодых листьев манилкары, собранных в тропических лесах Андаманских и Никобарских островов Индии.

"Мы использовали этот экстракт в качестве стабилизатора при синтезе наностержней оксида цинка, где он выступал как окислительно-восстановительный агент при разложении ацетата. В результате нам удалось разработать альтернативный способ получения противораковых и антибактериальных препаратов", – объяснил ученый.

Специалисты НИТУ "МИСиС" планируют в дальнейшем развивать метод синтеза наноматериалов для биомедицинского применения в рамках программы "Приоритет-2030".

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова ранее назвала способ существенно снизить риск развития онкозаболевания. В данном случае она посоветовала обратиться к здоровому образу жизни, а именно к занятиям спортом вместе с диетическим питанием.

