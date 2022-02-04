Онколог рассказал о влиянии коронавируса на течение онкологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

COVID-19 особенно опасен для пациентов c онкологическими заболеваниями, получающих химиотерапию или восстанавливающихся после тяжелых операций в связи с удалением опухоли, рассказал Москве 24 врач-онколог Максим Рыков. Причина кроется в ослаблении иммунитета больного, рассказал врач.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Памятную дату учредили для повышения осведомленности, привлечения внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.





Максим Рыков врач-онколог Чем более тяжелая и более иммуносупрессивная химиотерапия, тем выше риск развития нежелательных осложнений у людей, заболевших коронавирусной инфекцией.

При этом химиотерапия применятся при 90% онкологических заболеваний, включая тройку лидеров – рак молочной железы, легкого и желудка, отметил врач.

Рыков добавил, что существует крайне малый процент онкологий, при которых химиотерапия неэффективна, например при злокачественных шванномах. Однако это не делает этот вид заболевания более безопасным для больных коронавирусом, а прогноз на выздоровление для таких пациентов – неблагоприятный, подчеркнул специалист.

Врач рекомендовал проходящим химиотерапию пациентам посоветоваться о вакцинации с лечащим врачом. А тем, кто завершил лечение и достиг ремиссии, специалист посоветовал не откладывать и сделать прививку.

"Еще год назад было неизвестно, как вакцинация повлияет на онкологических больных. Но теперь и наши, и зарубежные данные подтверждают безопасность вакцинации для онкологических пациентов", – сказал Рыков.

Врач добавил, что на сегодняшний день не существует данных о том, что COVID-19 каким-то образом может провоцировать возникновение рака.

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