Ученые объяснили, как родинка может перерасти в рак

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Британские ученые рассказали, как родинки могут указать на развитие онкологического заболевания. Об этом сообщает News.ru.

Специалисты указали на то, что симптомом рака кожи может быть увеличение количества родинок на теле, а также случаи изменения в цвете, форме и размере – обычные родинки однородного цвета, диаметр не должен превышать 6 миллиметров.

Необходимо обратиться к врачу и в том случае, если поверхность кожи в районе родинки чешется или болит. Стоит также обеспокоиться, если они кровоточат.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о новом способе борьбы с онкологическими заболеваниями. Ожидается, что генная терапия позволит избавляться от мутаций в ДНК, которые и провоцируют развитие рака.

