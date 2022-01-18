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Общество

11:21

Ученые объяснили, как родинка может перерасти в рак

общество медицина

Фото: depositphotos/Flydragonfly

Британские ученые рассказали, как родинки могут указать на развитие онкологического заболевания. Об этом сообщает News.ru.

Специалисты указали на то, что симптомом рака кожи может быть увеличение количества родинок на теле, а также случаи изменения в цвете, форме и размере – обычные родинки однородного цвета, диаметр не должен превышать 6 миллиметров.

Необходимо обратиться к врачу и в том случае, если поверхность кожи в районе родинки чешется или болит. Стоит также обеспокоиться, если они кровоточат.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о новом способе борьбы с онкологическими заболеваниями. Ожидается, что генная терапия позволит избавляться от мутаций в ДНК, которые и провоцируют развитие рака.

"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией

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