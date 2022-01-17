Ученый рассказала о новом способе борьбы с онкологией

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Организм человека похож на циркулярную пилу с большим набором нужных генов и иногда может отключать систему починки ДНК, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, ген, который отключает репарацию ДНК, может приводить к накоплению мутаций, тем самым увеличивая риск возникновения онкологии. Для борьбы с заболеванием в первую очередь необходимо найти этот ген, подчеркнула Баранова.

"Этот ген нашелся в обширном семействе FAM. Обретший функцию FAM72A уже направлен бигфарме для поиска ингибиторов. Есть надежда, что обнаружится молекула для выключения этой не в тему активирующейся полезняшки", – цитирует эксперта Pravda.Ru.

Баранова отметила, что сегодня ученые из Торонто исследуют возможность избавляться от мутационного процесса в уже образовавшихся опухолях. По ее словам, данный метод позволит улучшить эффект химиотерапии.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии министерства, академик РАН Андрей Каприн обозначил основной признак появления онкологического заболевания в организме человека.

Врач призвал насторожиться в случае возникновения кровянистых выделений в моче и кале. Кроме того, подобные выделения способны появиться из сосков.

