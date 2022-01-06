Назван продукт, убивающий раковые клетки

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Остановить рост злокачественной опухоли помогает куркума. К такому выводу пришли медики Cancer Research UK, пишет Express.

По данным специалистов, куркума также позволяет снизить риск развития рака. Это происходит благодаря веществу куркумин.

Помимо этого, куркума содержит большое количество антиоксидантов. Врачи отмечают, что в странах, где эта специя достаточно популярна, онкология распространена меньше. Также куркума уменьшает риск возникновения катаракты, глаукомы и макулодистрофии.

По данным Специализированной фармацевтической службы, куркуму можно принимать внутрь при лечении целого ряда заболеваний, включая диабет, повышенный холестерин, а также болезнь Альцгеймера.

"При приеме куркумы в качестве лекарства обычная доза составляет 400–600 миллиграммов, которую принимают три раза в день", – говорится в сообщении.

В то же время медики отмечают, что если употреблять куркуму в пищу в больших количествах, это может привести к головокружению или головной боли.

Ранее онколог Иван Карасев рассказал, что женщины, которые употребляют достаточное количество продуктов с витамином D, обладают меньшим риском заболеть раком кишечника до 50 лет, чем те, кто его получает меньше.