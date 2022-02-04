Онколог назвал необходимые обследования для ранней диагностики рака

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Врач-онколог, старший научный сотрудник отделения онкодерматологии в институте имени Блохина Игорь Самойленко назвал обследования, которые помогут выявить рак на ранних стадиях. Об этом сообщает RT.

"В России практикуется диспансеризация отдельных групп взрослого населения. Туда включены некоторые анализы, тесты, которые делаются абсолютно здоровым людям для того, чтобы найти те виды опухоли, которые можно найти, когда они еще никаких симптомов не дают, так что эту программу выполнять полезно", – рассказал онколог, добавив, что проходить скрининги можно самостоятельно.

По его словам, женщины в первую очередь должны проходить обследования на рак молочной железы и шейки матки. Самойленко посоветовал регулярно посещать специалистов.

"Третья болезнь опасна и для мужчин, и для женщин в равной степени, но у мужчин встречается чаще – это опухоль кишечника, рак толстой кишки", – отметил врач.

Он объяснил, что людям от 50 лет и старше хотя бы раз в 10 лет нужно делать колоноскопию.

Самойленко добавил, что рак легкого диагностируется с помощью КТ, а рак кожи выявляет дерматолог, которого рекомендуется посещать раз в год.

Ранее ученые из Великобритании выяснили, что симптомом рака кожи может быть увеличение количества родинок на теле, а также случаи изменения в цвете, форме и размере – обычные родинки однородного цвета, диаметр не должен превышать 6 миллиметров.

Исследователи подчеркнули: в случае если поверхность кожи в районе родинки чешется или болит, следует обратиться к врачу. Стоит также обеспокоиться, если родинки кровоточат.

До этого в британской Национальной службе здравоохранения назвали легкий способ определить рак. Симптом проявляется в виде утолщений концевых фаланг пальцев кисти. При этом у пациентов наблюдается характерная деформация ногтевых пластин в виде часовых стекол.