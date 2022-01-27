Врач рассказала о причинах возникновения рака груди

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Рак груди может возникнуть как у взрослой женщины, так и у молодой девушки, рассказала заведующая отделением онкомаммологии онкологического центра Рано Азимова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Спровоцировать заболевание, по словам эксперта, может мастопатия, возникающая у жительниц больших городов и связанная с нарушением гормонального фона и качества еды. Чаще всего девушки жалуются на боли и уплотнение ткани в районе груди, особенно за неделю до начала менструации.

Также злокачественные образования могут быть вызваны ранним началом менструации, поздним климаксом, отсутствием беременности и неблагоприятными факторами окружающей среды. Кроме того, предрасположенность к раку может идти от бабушек и мам и определяться мутацией в крови.

Азимова отметила, что развитие рака груди можно заметить по ранним симптомам: уплотнения, выделения из соска, втяжения на коже и плотные образования в подмышечной впадине. Также следует обратить внимание на боли в мышцах, утомляемость, потерю веса и боль при глотании.

Поздними сигналами заболевания являются боль в груди, которая может отдавать в руку или спину, неэластичность ткани груди, отеки и раздражения, смена цвета кожи, образование ямки на месте шишки, а также незаживающие раны на груди.

Азимова подчеркнула, что при появлении сигнализирующих о раке груди симптомах необходимо обратиться к маммологу. После постановки точного диагноза врачи определят необходимое лечение.

Ранее фармацевт Хуссейн Абде заявил, что употребление в пищу соленой рыбы способно спровоцировать возникновение рака. Он объяснил, что процесс засолки вызывает образование побочных продуктов. Именно эти вещества способны повышать вероятность рака.

