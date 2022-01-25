Фармацевт рассказал, какая рыба может спровоцировать рак

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Употребление в пищу соленой рыбы способно спровоцировать возникновение рака, заявил фармацевт Хуссейн Абде в разговоре с изданием Express.

"Как и хот-доги, переработанное мясо и салями, его относят к канцерогенам первой категории", – сообщил эксперт.

Абде уточнил, что соленую рыбу чаще всего употребляют в странах Юго-Восточной Азии. Там ее сочетают с различными блюдами, в частности с рисом.

Как объяснил специалист, процесс засолки рыбы для консервации вызывает образование побочных продуктов. Именно эти вещества способны повышать вероятность возникновения онкологии.

Эксперт предупредил, что любая соленая, маринованная и копченая пища увеличивает риски развития рака желудка и толстой кишки. Для профилактики фармацевт рекомендовал ограничить употребление подобной еды.

Ранее диетолог-кардиолог Асият Хачирова рассказала, что сахар не является вредным продуктом и его умеренное употребление не угрожает здоровью. Она напомнила, что коричневый или тростниковый сахар лучше и полезнее белого, поскольку стоит дороже. Однако у любого сахара одна биохимическая формула.

