Диетолог перечислила продукты для поддержания молодости кожи

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что употребление продуктов с содержанием витаминов C, E, A и омеги-3 поможет поддержать молодость кожи.
По словам специалиста, без витамина C не может быть нормальной выработки коллагена в организме. "Коллаген – это главный структурный белок кожи. Снижение его выработки где-то после 30 лет является фактором старения кожи и появления морщин", – поясняет диетолог.
Рекордсменом по содержанию витамина C является шиповник, говорит Марина Макиша. Даже если его заваривать в термосе при температуре 80 градусов, он все равно сохранит свои полезные свойства, добавляет эксперт. Диетолог советует пить один-два стакана отвара в день, чтобы получить суточную норму этого витамина.
Еще один помощник – витамин E. Он запускает процессы регенерации, восстановления клеток слизистой и кожи, а также играет важную роль в поддержании молодости последней, говорит эксперт. "Хорошим источником является обычное подсолнечное масло, там витамина E в разы больше, чем в оливковом. Много этого витамина содержит и миндаль", – отмечает специалист.
Овощи и фрукты ярко-оранжевого и желтого цветов тоже полезны для кожи, говорит Марина Макиша. В них, по словам диетолога, содержится витамин A. Аналог этого витамина, ликопин, есть в томатах, добавляет эксперт. "Витамин A буквально на уровне клетки регулирует процесс восстановления кожи, поэтому он очень важен", – рассказывает специалист.
Кроме того, для поддержания здоровья кожи диетолог советует отказаться от употребления сладкого. "Эти продукты усиливают процесс гликации в организме, в каком-то смысле повреждают коллаген и старят нашу кожу. Это научно доказанный факт. В умеренном количестве до 30 грамм в день какие-то сладости можно, если больше, то вы вредите своей коже", – объясняет эксперт.
По словам специалиста, основная задача – не допустить преждевременного старения кожи. "Но вот чинить морщины продуктами у вас точно не получится. Тут нужна уже коррекция другого типа ", – отмечает Марина Макиша.
Ранее американские ученые назвали ускоряющие старение напитки. В ходе исследования специалисты выяснили, что у добровольцев, которые употребляли сладкую газировку, признаки старения обнаружились раньше, чем у остальных. В особенности это касается людей после 50 лет.
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