Ученые назвали пять правил, которые помогут отсрочить старость

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Исследователи из Калифорнийского университета Сан-Франциско назвали распространенные привычки, отказ от которых позволит замедлить процессы старения в организме. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Результаты проведенного исследования показали, что газировка и другие сладкие напитки оказывают негативное воздействие на человеческий организм, влияя на его ДНК. По данным ученых, газировка ускоряет процесс укорачивания теломеров – особых участков хромосом, уменьшающихся с течением времени. Такой эффект прямо способствует старению, поскольку чем короче теломеры, тем старее организм.
Употребление сахара также имеет вредные последствия, поскольку сахароза повреждает аминокислоты в эластине и коллагене. Из-за этого портится кожа: она перестает быть гладкой и подтянутой.
Еще одним фактором, ускоряющим старение на генетическом уровне, является стресс. Кроме того, регулярное нервное напряжение способствует повышению риска сердечных болезней и онкологии.
Сокращение употребления алкоголя представляет собой очевидную, но эффективную меру, которая поможет избежать отечности и преждевременных морщин.
Также американские исследователи отмечают важную роль здорового и продолжительного сна. По их данным, за 7–9 часов покоя процессы восстановления кожи становятся на треть интенсивнее, что также замедляет старение.
Ранее врач-кардиолог рассказала, как дольше сохранить молодость организма. По ее словам, для этого следует избегать стресса, следить за гигиеной сна и правильно питаться. Не лишним будет заняться йогой, медитаций и дыхательными упражнениями. Также следует чаще общаться с близкими и употреблять в пищу вкусные продукты.
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