Диетолог рассказал о пользе тыквы для молодости кожи

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, что употребление тыквы помогает замедлить старение кожи.
"Тыква в некотором смысле является продуктом для антивозрастного питания. Потому что витамин А является очень мощным фактором деления клеток. В тыкве присутствует кремний и витамин C, который необходим для биосинтеза коллагена, чтобы наша кожа была гладкой и морщины не появлялись раньше времени", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".
Полезен этот продукт и для сердца, говорит диетолог, поскольку в составе тыквы содержится калий. Присутствие в рационе именно этого микроэлемента важно с точки зрения профилактики сердечных заболеваний, в том числе и артериальной гипертонии, поясняет врач.
Тем, кто проводит много времени с гаджетами, тоже стоит есть тыкву. По словам диетолога, она очень полезна для здоровья глаз. "Обогащенная витамином Е, бета-каротином и витамином С, она помогает защищать наши глаза от воздействия синего света", – говорит Марина Макиша.
Кроме того, по словам диетолога, в тыкве содержится много клетчатки, которая благотворно влияет на микрофлору кишечника.
Этот продукт особенно полезен в сезон простуд. Витамин A влияет на выработку лейкоцитов, белых клеток крови, которые являются агентами иммунной системы, защищают нас от вирусов и бактерий, объясняет специалист. Тыквенные семечки – тоже хороший помощник для иммунитета, добавила она.
Ранее сомнолог Алексей Мелехин посоветовал употреблять цитрусовые, чтобы преодолеть в течение рабочего дня сонливость. Кроме того, эксперт рекомендует отказаться от телефонов утром или уменьшить подсветку экрана и исключить кофеин. Вместо него, по мнению специалиста, следует использовать продукты, в составе которых витамины В и С: они помогут нервной системе адаптироваться.
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