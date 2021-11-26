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Москва 24

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Общество

17:23

Врач назвал полезные свойства морской рыбы

общество еда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие полезные свойства содержатся в морской рыбе и кому ее следует есть с осторожностью. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам эксперта, в составе морской рыбы есть витамин B12, йод и белок. Эти вещества необходимы для организма. Их можно найти и в других продуктах, но самый главный компонент здорового питания содержится именно в морской рыбе.

"А вот полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 нигде не найдешь", – уточнил специалист.

Благодаря Омега-3 лучше работает мозг, снижается риск развития артрита, уровень "плохого" холестерина, риск депрессии и замедляется появление морщин, уточнил врач.

"Из всех питательных веществ это то, что реально продлевает жизнь. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты – это дар природы нам", – отметил Мясников.

Среди категорий людей, которым следует быть осторожнее при употреблении данного продукта, – это беременные женщины. Врач не рекомендует им есть морскую рыбу чаще двух раз в неделю, так как в ней может содержаться ртуть, переизбыток которой может нанести вред будущему ребенку.

Ранее диетолог назвала самую полезную рыбу. По словам специалиста, ей является скумбрия и сельдь.

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