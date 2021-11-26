Врач назвал полезные свойства морской рыбы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие полезные свойства содержатся в морской рыбе и кому ее следует есть с осторожностью. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
По словам эксперта, в составе морской рыбы есть витамин B12, йод и белок. Эти вещества необходимы для организма. Их можно найти и в других продуктах, но самый главный компонент здорового питания содержится именно в морской рыбе.
"А вот полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 нигде не найдешь", – уточнил специалист.
Благодаря Омега-3 лучше работает мозг, снижается риск развития артрита, уровень "плохого" холестерина, риск депрессии и замедляется появление морщин, уточнил врач.
"Из всех питательных веществ это то, что реально продлевает жизнь. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты – это дар природы нам", – отметил Мясников.
Среди категорий людей, которым следует быть осторожнее при употреблении данного продукта, – это беременные женщины. Врач не рекомендует им есть морскую рыбу чаще двух раз в неделю, так как в ней может содержаться ртуть, переизбыток которой может нанести вред будущему ребенку.
Ранее диетолог назвала самую полезную рыбу. По словам специалиста, ей является скумбрия и сельдь.
"Доктор 24": полезные, но опасные продукты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: