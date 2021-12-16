Ученые назвали ускоряющие старение напитки

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Американские ученые пришли к выводу, что сладкие газированные напитки негативно влияют на организм человека, в особенности после 50 лет. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

В ходе исследования они заметили связь между употреблением газировки и скоростью старения: у тех добровольцев, которые регулярно пили безалкогольные сладкие напитки, признаки старения появлялись раньше, чем у остальных.

Тем не менее они выделили и несколько полезных напитков. Так, зеленый чай улучшает обмен веществ и способствует похудению, а вишневый сок помогает при воспалениях.

Ранее врач-кардиолог рассказала, как дольше сохранить молодость организма. По ее словам, для этого нужно следует избегать стресса, следить за гигиеной сна и правильно питаться. Не лишним будет заняться йогой, медитаций и дыхательными упражнениями. Также следует чаще общаться с близкими и употреблять в пищу вкусные продукты.

