Ученые назвали ускоряющие старение напитки

Фото: Depositphotos/monticello
Американские ученые пришли к выводу, что сладкие газированные напитки негативно влияют на организм человека, в особенности после 50 лет. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
В ходе исследования они заметили связь между употреблением газировки и скоростью старения: у тех добровольцев, которые регулярно пили безалкогольные сладкие напитки, признаки старения появлялись раньше, чем у остальных.
Тем не менее они выделили и несколько полезных напитков. Так, зеленый чай улучшает обмен веществ и способствует похудению, а вишневый сок помогает при воспалениях.
Ранее врач-кардиолог рассказала, как дольше сохранить молодость организма. По ее словам, для этого нужно следует избегать стресса, следить за гигиеной сна и правильно питаться. Не лишним будет заняться йогой, медитаций и дыхательными упражнениями. Также следует чаще общаться с близкими и употреблять в пищу вкусные продукты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: