Врач рассказала, как замедлить старение

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Чтобы дольше сохранить молодость организма, следует избегать стресса, следить за гигиеной сна и правильно питаться. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-кардиолог клиники "Верба Майер" Юлия Кондальская.
"Скорость и глубина негативных возрастных изменений связаны с вялотекущим и трудно диагностируемым воспалительным процессом. Из-за постоянного характера воздействия стрессорных факторов такое воспаление считается хроническим, практически не проявляется внешне и имеет стертую клиническую картину", – объяснила она.
Возрастные иммунные изменение, к которым приводит такой воспалительный процесс, называются оксидативным стрессом, который в свою очередь приводит к разрушению клеток.
По словам Кондальской, избежать подобных негативных эффектов можно посредством антистрессовых техник и здорового образа жизни. В этом плане подойдут йога, медитация и дыхательные упражнения. Также полезным будет общение сродственниками, употребление в пищу вкусных продуктов.
Помимо этого не лишним будет диагностику, в частности, эпигенетическое исследование, которое дает возможность своевременно диагностировать болезнь Альцгеймера, сахарный диабет, пищевые непереносимости и другие отклонения. Это позволит сформировать эффективную программу борьбы с возрастными изменениями.
Ранее Кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, как сохранить "молодость" сердца. Он отметил, что на здоровье этого органа влияют отсутствие вредных привычек, физическая активность, нормальные артериальное давление и уровень сахара в крови.
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