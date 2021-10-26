Названы средства, помогающие избавиться от шрамов

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Избавиться от шрамов помогут кремы или масла с витамином E. Об этом сообщает Pravda.ru.

Витамин E используется во многих косметических продуктах. Он защищает от ультрафиолетового излучения, замедляет старение. Антиоксидантные свойства могут также способствовать выработке коллагена и поддерживать прочность и эластичность кожи.

Масло с витамином E может снять раздражение, увлажнить сухую кожу. Для его эффективности необходимо нанести несколько капель на поврежденную область и помассировать круговыми движениями. При этом не рекомендуется наносить масло на открытую рану и выставлять шрам на солнце.

Ранее врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала, что в осенне-зимний период кожа лица нуждается в активном увлажнении. В осенне-зимний период можно делать различные аппаратные процедуры, добавила специалист, например фотоомоложение, убирать пигментацию.

В уход за сухой и обезвоженной кожей можно включить использование питательных кремов, однако они противопоказаны для нормальной кожи или склонной к жирности.

