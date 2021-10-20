Дерматолог рассказала об опасности домашних скрабов для тела

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Врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова рассказала Москве 24, что приготовленный дома скраб не стоит использовать повторно, иначе постоявшее средство спровоцирует появление на теле различных высыпаний.
"Если делать скраб, то делать его на один раз, чтобы он не стоял. Иначе там может развиться бактериальная микрофлора, что в конечном итоге приведет к инфицированию. Оно может проявляться в виде корок на теле или гнойничков", – объяснила специалист.
Специалист подчеркнула, что скрабы для тела лучше всего использовать не чаще одного раза в неделю и только в том случае, если у человека нет воспалительных заболеваний кожи.
"При сухой коже использование скрабов в принципе не показано, поскольку они будут только ухудшать ее состояние и могут спровоцировать воспалительную реакцию. Чисто с дерматологической точки зрения скраб не лучшее средство для ухода за кожей", – объяснила Константинова.
Ранее владелица салона красоты The Glamour Room Кристал Принс рассказала, что для предотвращения морщин следует употреблять полезную питательную пищу и избегать жареных цыплят, пончиков и вина.
Для увлажнения кожи эксперт посоветовала пить воду с лимоном и пользоваться BB-кремами, CC-кремами, основами под макияж и сыворотками.
Гранулы старого молотого кофе, сахар и кокосовое масло, по ее словам, справятся с отшелушиванием омертвевших клеток кожи. Новый день, по ее мнению, лучше начинать с массажа лица, это также поможет вывести токсины и уменьшить отечность.
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