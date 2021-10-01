Эксперт рассказала о дешевых способах предотвращения морщин

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Для предотвращения морщин следует употреблять полезную питательную пищу и избегать жареных цыплят, пончиков и вина, считает владелица салона красоты The Glamour Room Кристал Принс. Об этом сообщает радио "КП".
Для увлажнения кожи эксперт посоветовала пить воду с лимоном и пользоваться BB-кремами, CC-кремами, основами под макияж и сыворотками.
Гранулы старого молотого кофе, сахар и кокосовое масло, по ее словам, справятся с отшелушиванием омертвевших клеток кожи.
Принс обратила внимание на то, что стрессы и хмурый вид могут привести к появлению большой линии посередине головы, а прищуривание – к гусиным лапкам. Поэтому новый день лучше начинать с массажа лица, это также поможет вывести токсины и уменьшить отечность, отметила владелица салона красоты.
Ранее врач-косметолог Эвома Укелеге рассказала, что главной ошибкой при бритье является нерегулярная смена лезвий бритвы. По ее словам, менять их необходимо чаще чем один раз в несколько месяцев.
Эксперты рассказали, как выбрать маску для лица
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