Дерматолог рассказала, как ухаживать за кожей осенью

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Врач-дерматолог и трихолог Инна Петросова рассказала, на что нужно обратить внимание при уходе за кожей и волосами осенью. Она указала на необходимость увлажнения и уточнила, что летняя защита от солнца уже не требуется, передает News.ru.
"Так как холодает, ветер, снижается температура воздуха, включается в домах отопление, воздух становится сухой, увлажнение кожи и волос страдает. Поэтому увлажнение сейчас будет стоять на первом месте в уходе за кожей. Использовать увлажняющие гели, кремы, маски для волос", – пояснила специалист.
Она отметила, что в макияже стоит быть внимательнее к типу кожи, поскольку каждый требует своих средств.
Ранее главный дерматовенеролог-косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев порекомендовал подросткам не увлекаться гель-лаком и не умываться мылом. Он также добавил, что разрушенный химическими веществами ноготь может легко подхватить грибковую инфекцию.
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