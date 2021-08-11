Дерматолог назвала опасности отказа от ежедневного душа

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Отказ от ежедневного душа может привести к обострению дерматологических заболеваний. Об этом заявила дерматолог Эмека Окороча, сообщает News.ru.
Пренебрежение гигиеническими процедурами может негативно сказаться на состоянии кожи. По словам специалиста, нерегулярное посещение душа грозит развитием гиперпигментации, экземы и псориаза. Кроме того, от тела будет неприятно пахнуть из-за размножения бактерий, добавила дерматолог.
С ее мнением согласилась косметолог Ялда Джамал. Она посоветовала регулярно мыть подмышки, ступни и гениталии. Это позволит снизить риск возникновения неприятного запаха. Отказ от ежедневного душа грозит человеку возникновением кожных инфекций, грибка и бородавок. Еще одна опасность пренебрежения гигиеной – снижение чувствительности к ультрафиолету, которое может возникнуть, если человек чрезмерно потеет.
Ранее стоматологи назвали шесть способов, которые помогут избавиться от неприятного запаха изо рта. Специалисты советуют пить больше воды, употреблять в пищу богатые пробиотиками продукты, свежие овощи, фрукты, цитрусовые и зелень. Нейтрализовать соединения серы, высвобождающиеся при разрушении частиц застрявшей в зубах пищи, поможет цинк.
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