Психолог дала простой совет, как легко перейти на ЗОЖ

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Психолог Ксения Аверс рассказала, как легко перейти на здоровый образ жизни. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, в первую очередь необходимо определить полезные бонусы лично для себя. Для этого можно составить список мотиваций.

"Следует хорошенько обдумать и записать на бумаге все будущие изменения, которые случатся сразу после перехода на ЗОЖ. Лучше, если список будет длинным. Человеку также необходимо четко понимать, что ему потребуется немало усилий, а также вдохновение на этот нелегкий труд, связанный с переходом на здоровый образ жизни", – объяснила психолог.

Она уточнила, что чем больше пунктов человек сумеет написать, тем сильнее ему захочется перейти на ЗОЖ.

Также Аверс подчеркнула, что не стоит самостоятельно включать в свой рацион БАДы без рекомендаций врача, поскольку это может оказаться опасным для здоровья. Кроме того, их неправильное применение может серьезно навредить организму.

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