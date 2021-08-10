Психолог дала простой совет, как легко перейти на ЗОЖ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Психолог Ксения Аверс рассказала, как легко перейти на здоровый образ жизни. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По ее словам, в первую очередь необходимо определить полезные бонусы лично для себя. Для этого можно составить список мотиваций.
"Следует хорошенько обдумать и записать на бумаге все будущие изменения, которые случатся сразу после перехода на ЗОЖ. Лучше, если список будет длинным. Человеку также необходимо четко понимать, что ему потребуется немало усилий, а также вдохновение на этот нелегкий труд, связанный с переходом на здоровый образ жизни", – объяснила психолог.
Она уточнила, что чем больше пунктов человек сумеет написать, тем сильнее ему захочется перейти на ЗОЖ.
Также Аверс подчеркнула, что не стоит самостоятельно включать в свой рацион БАДы без рекомендаций врача, поскольку это может оказаться опасным для здоровья. Кроме того, их неправильное применение может серьезно навредить организму.
Ранее эксперты назвали идеальное время для тренировок на улице летом. По их словам, тренировки лучше перенести из спортивного зала на открытый воздух, однако проводить их стоит утром, когда на улице еще свежо, а солнце не такое активное.
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