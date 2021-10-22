Дерматолог рассказала, какие процедуры помогут подготовить кожу лица к холодам

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Врач-дерматолог, косметолог Екатерина Вертиева в беседе с Москвой 24 рассказала, что в осенне-зимний период кожа лица нуждается в активном увлажнении.
"Для этого процедурой № 1 будет биоревитализация, которая позволит компенсировать недостаток гиалуроновой кислоты в коже. Также сейчас сезон пилингов как домашних, так и профессиональных, которые позволят отшелушить верхний слой кожи и сделать ее более доступной для косметического ухода", – объяснила эксперт.
Кроме того, в осенне-зимний период можно делать различные аппаратные процедуры, добавила специалист, например фотоомоложение, убирать пигментацию.
В уход за сухой и обезвоженной кожей можно включить использование питательных кремов, однако они противопоказаны для нормальной кожи или склонной к жирности. "Несмотря на то что наступает холодное время, они могут привести к закупорке пор, к обострению таких процессов, как акне и розацеа. Лучше применять легкие и увлажняющие кремы", – сказала врач.
Помимо кожи лица, в этот период, по словам специалиста, необходимо следить за кожей рук.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова рассказала, что приготовленный дома скраб не стоит использовать повторно, иначе постоявшее средство спровоцирует появление на теле различных высыпаний в виде корочек или гнойников.
По словам эксперта, в состав домашнего скраба должны входить оливковое или кокосовое масло, а также можно добавлять соль, сахар или кофейную гущу. Эти средства для очищения кожи лучше всего использовать не чаще одного раза в неделю и только в том случае, если у человека нет воспалительных заболеваний кожи.
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