Дерматолог рассказала, какие процедуры помогут подготовить кожу лица к холодам

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Врач-дерматолог, косметолог Екатерина Вертиева в беседе с Москвой 24 рассказала, что в осенне-зимний период кожа лица нуждается в активном увлажнении.

"Для этого процедурой № 1 будет биоревитализация, которая позволит компенсировать недостаток гиалуроновой кислоты в коже. Также сейчас сезон пилингов как домашних, так и профессиональных, которые позволят отшелушить верхний слой кожи и сделать ее более доступной для косметического ухода", – объяснила эксперт.





Екатерина Вертиева врач-дерматолог, косметолог Кислоты вводятся не только в виде пилингов, но и могут использоваться в виде сывороток и кремов, которые в дальнейшем также будут способствовать увлажнению кожи и бороться с пигментацией после лета.

Кроме того, в осенне-зимний период можно делать различные аппаратные процедуры, добавила специалист, например фотоомоложение, убирать пигментацию.

В уход за сухой и обезвоженной кожей можно включить использование питательных кремов, однако они противопоказаны для нормальной кожи или склонной к жирности. "Несмотря на то что наступает холодное время, они могут привести к закупорке пор, к обострению таких процессов, как акне и розацеа. Лучше применять легкие и увлажняющие кремы", – сказала врач.

Помимо кожи лица, в этот период, по словам специалиста, необходимо следить за кожей рук.





Екатерина Вертиева врач-дерматолог, косметолог Осенью – зимой могут обостриться такие кожные процессы, как атопический дерматит, экземы кистей, также просто появиться сухость рук. Нужно использовать специальные кремы, которые восстанавливают защитную пленку на руках, чтобы предотвратить обострение хронических кожных заболеваний.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова рассказала, что приготовленный дома скраб не стоит использовать повторно, иначе постоявшее средство спровоцирует появление на теле различных высыпаний в виде корочек или гнойников.

По словам эксперта, в состав домашнего скраба должны входить оливковое или кокосовое масло, а также можно добавлять соль, сахар или кофейную гущу. Эти средства для очищения кожи лучше всего использовать не чаще одного раза в неделю и только в том случае, если у человека нет воспалительных заболеваний кожи.

