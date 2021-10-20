Врач рассказал, как "омолодить" сердце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На здоровье и "молодость" сердца влияют отсутствие вредных привычек, физическая активность, нормальные артериальное давление и уровень сахара в крови. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, что сердце испытывает колоссальную нагрузку на протяжении жизни.

"К возрасту 75 лет наше сердце совершает около 3,5 миллиарда сокращений, и потом постепенно угасает его функция по обеспечению кровью всего организма", – сказал Аскаров.

Врач добавил, что на баланс работы сердца указывает пульс от 60 до 90 ударов в минуту, артериальное давление от 100/60 для молодых до 135/85 для зрелых людей. При этом специалист советует прислушиваться к своему здоровью и обратиться к врачу, если появилась быстрая утомляемость, общая слабость, одышка, боли в грудной клетке слева, перебои в работе сердца, отеки.

Аскаров рассказал, что для здорового сердца необходимо вести здоровый образ жизни и соблюдать разумный баланс физической активности. Врач посоветовал спать по 7–8 часов в день, а также заниматься ходьбой, плаванием, гимнастикой или другими подвижными видами спорта 40–50 минут в день.

"Длительная гиперактивация сердечно-сосудистой системы становится причиной ее преждевременного старения. Кроме того, профессиональный спорт вызывает утолщение стенки сердца с развитием гипертонии и аритмий (нарушения правильной ритмичной работы сердца)", – подчеркнул Аскаров.

Необходимо следить и за питанием: употреблять рыбу, орехи и богатые кальцием, магнием, калием, витамином C продукты.

"Для удобства запоминания – это продукты красного цвета: помидоры без соли, болгарский перец, ягоды (малина, шиповник, клюква и другие), продукты желтого цвета (яблоки, бананы, морковь, тыква, картофель), продукты зеленого цвета (разные виды капусты, в том числе брокколи, сельдерей, петрушка, укроп)", – добавил кардиолог.

На здоровье сердца влияет отсутствие вредных привычек и положительные эмоции.

Если не соблюдать эти условия, то может рано развиться гипертония и атеросклероз, которые являются причинами преждевременной гибели сердца. При наличии хорошей генетики и здорового образа жизни сердце долгие годы работает как часы, остается молодым и позволяет жить полноценной жизнью, заключил Аскаров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет увеличен срок бесплатного лекарственного обеспечения москвичей, перенесших инсульт или острый инфаркт миокарда, с одного года до двух лет. Данная программа была принята еще в октябре 2019 года. По ней лекарства могут получить пациенты с мерцательной аритмией и гиперлипидемией, имеющие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

